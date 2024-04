Isola dei Famosi | arriva la versione napoletana

(Di lunedì 15 aprile 2024) Rita De Crescenzo annuncia sui social l'arrivo dellade L'dei: ecco cosa sappiamo in merito L'articolo proviene da Novella 2000.

questa sera , lunedì 15 aprile, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del reality. Ecco che cosa accadrà (ilgiornale)

Isola dei famosi anticipazioni oggi 15/04: ecco chi rischia di più! Terza puntata per l’ Isola dei famosi e stasera, finalmente, si avrà il primo eliminato per nomination, dopo due ritiri – uno ... (termometropolitico)

Conosciuta come la contessa , facciamo la conoscenza e scopriamo chi è Alvina Verecondi Scortecci de L'Isola dei Famosi : età e Instagram L'articolo Chi è la contessa Alvina Verecondi Scortecci de ... (novella2000)

A Capri (Na) imponenti misure di sicurezza per il G7 Esteri - Le riunioni dei ministri degli Esteri si svolgeranno al Grand Hotel Quisisana, nel pieno centro di Capri, mentre alla Certosa si terrà il primo incontro con i saluti istituzionali e sulla terrazza ...libero

L’Isola dei famosi, scintille tra Francesco Benigno e Peppe di Napoli: volano parole pesanti - Francesco Benigno e Peppe di Napoli ai ferri corti a L’Isola dei famosi: volano insulti Nel daytime di oggi, lunedì 15 aprile, de ...televisionando

Accoltella coinquilino perché aveva sporcato il pavimento: arrestato - Una lite per futili motivi tra due stranieri in attesa di asilo politico sfocia in un tentato omicidio ad Isola Capo Rizzuto ...ilcrotonese