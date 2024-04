Isola dei Famosi 2024 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

(Di lunedì 15 aprile 2024) Questa sera, lunedì 15 aprile, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lade L’dei, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Vladimir Luxuria. La conduttrice dopo aver ricoperto tutti i ruoli possibili (naufraga (e vincitrice nel 2008, sesta edizione), inviata (2012) e opinionista (nel 2011, 2017, 2022 e 2023)) ora passa alla conduzione. Inviata in Honduras sarà l’ex modella e conduttrice Elenoire Casalegno. In studio insieme a Vladimir Luxuria, a commentare quello che succede sull’, ci saranno Dario Maltese, conduttore e giornalista del Tg5, e Sonia Bruganelli, che torna come opinionista dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP.L’...

Oggi, lunedì 15 aprile 2024, andrà in onda il terzo appuntamento con L' Isola dei Famosi . Al televoto si sfidano Samuel Peron , Khady Gueye , Peppe di Napoli e Luce Caponegro. Chi sarà il preferito ? ... (comingsoon)

Alta tensione all’ Isola dei Famosi , infatti tra i concorrenti sono nati i primi litigi. Protagonista di ben due scontri verbali è stato lo stesso naufrago, che non sta riuscendo ad inserirsi ... (caffeinamagazine)

