“Isola dei Famosi 2024 chiude in anticipo” | cosa è costretta a fare Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’deia rischio. Le prime puntate della nuova edizione del reality show di Canale 5 non hanno registrato gli ascolti sperati, con un calo significativo rispetto agli anni precedenti, e Mediaset starebbe valutando una chiusura anticipata. A meno che la nuova conduttricee il suo team di autori non facciano un piccolo miracolo, riaccendendo l’entusiasmo dei telespettatori, che per il momento non è alle stelle. “deia rischio”: l’indiscrezione “L’deipotrebbere in”, è questa l’indiscrezione condivisa su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che aggiunge: “Se stasera lo share sarà sotto il 17% il ...