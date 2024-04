Isola 18 | Maité Yanes perde la pazienza con Francesco Benigno | “Non lo sopporto | mi pare che sia venuto qua a litigare!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Come mostrato nell’odierno appuntamento con il daytime de L’dei Famosi,ha discusso con due naufraghi. A Playa Espinada, l’attore e regista palermitano – volato in Honduras nel corso della seconda puntata dell’18 – ha contestato i modi di, che ha manifestato pocanei confronti degli addetti all’accensione del fuoco. “Cade dal peroe decide di iniziare a soffiare fortissimo. Ha continuato a soffiare, ha bruciato tutte le mani a tutti ecc..E quello alla fine si è spento…“, ha detto la modella di Madrid, che ha aggiunto: “A questo punto non loe misiaqua a“. Dal canto suo ...