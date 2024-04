Ismea | comparto vitivinicolo vale un terzo del mercato assicurativo agricolo agevolato

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Delle oltre 241.000 imprese vitivinicole italiane, quasi 27.000 (l'11%) sono assicurate contro i rischi meteoclimatici, realtà che in termini di superfici rappresentano però un più significativo 30% degli ettari complessivamente vitati (673.000 circa). Unche concentra oltre undelspecifico delle coltivazioni vegetali, con polizze che cumulano un valore di circa 2,3 miliardi di euro, pari ad oltre il 50% della Plv del settore. Numeri illustrati oggi da, al convegno Vinitaly 'Misure attive e passive di gestione del rischio nella filiera uva da vino' - che confermano l'importanza delin termini di adesione agli strumenti di ...

