Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 15 04 24

La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero, ha rilasciato un’intervista a “SuperguidTv”, del rapporto con Beatrice Luzzi, cone le due ex gieffine che spesso in casa si ... (webmagazine24)

Amici 23: l’opinione di Chia sulla quarta puntata del serale - Sì, lo so che giunti alla ventritreesima edizione di Amici non dovremmo più stupirci di niente. E so anche che non solo non è stata la prima volta (ça va sans dire), ma ovviamente non sarà manco ...isaechia

Isola 18: l’opinione di Isa sulla seconda puntata - Se il buongiorno si vede dal mattino Vladimir Luxuria farebbe bene a comprarsi un corno gigante, a toccare ferro e a fare occhio malocchio p ...isaechia

Uomini e Donne: l’opinione di Isa…" - Oggi, domenica 24 Marzo 2024, presso gli studi Mediaset Elios in Roma si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Qualche ora prima, in tarda mattinata… Leggi ...informazione