Iron Man | per il gioco di EA Motive è confermato l’open world

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il mondo di Tony Stark si apre al cambiamento della next-gen: per l’ambiziosoMan di EAè confermata la struttura openEbbene sì, ildedicato adMan sviluppato in collaborazione tra EAe Marvel Games sarà open. A darne per prima la notizia è stata la testata portoghese Geekinout, che ha scoperto un’offerta per un posto da Senior Technical Artist presso Electronic Arts. La richiesta di personale allude espressamente alla natura open-del titolo, e lo stesso vale per il ruolo di Senior Envmental Artist offerto dalla compagnia. Sono altresì richieste “sensibilità artistiche di alto livello e notevoli abilità tecniche”, per una proposta un po’ più specifica di quanto dichiarato a ...