Irene Testa a TPI | “Nelle carceri italiane ho visto l’inferno”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lo stato di salute della democrazia di un grande Paese lo si misura attraverso vari fattori. Tra questi, per una potenza occidentale come l’Italia, ci sono i diritti di cui godono i suoi cittadini, il sistema della giustizia e le condizioni delle. Temi al centro del dibattito politico attuale, sui quali evidentemente c’è ancora molto da fare. Ne abbiamo parlato con, storica esponente e tesoriere del Partito Radicale, nonché prima Garante dei diritti dei detenuti in Sardegna. Ad Ilaria Salis sono stati negati i domiciliari, per cui rimarrà in cella a Budapest. Il caso ha colpito molto l’opinione pubblica, come testimonia anche la vicinanza espressa dal presidente Mattarella.«Ho avuto modo di incontrare il padre di Ilariascorse settimane qui a Cagliari durante una manifestazione. La mancata ...