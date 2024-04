Iran | non sono in programma altre azioni

(Di lunedì 15 aprile 2024) 9.14 "L'attacco dell'a Israele,risposta all'attacco sionista contro il consolatoiano a Damasco, è stato l'azione punitiva minima per garantire i nostri interessi nazionali e la nostra sicurezza,sulla base del capitolo Onu", ha dichiarato il Consiglio supremo di sicurezza nazionale di Teheran."L'ha mirato esclusivamente alle basi militari israeliane e noninmilitari contro il regime". "Israele ha oltrepassato le linee rosse. In caso dicontro l',avrà risposta 10 volte più forte".

"L' Attacco dell' Iran va condannato. È stato un atto di grande escalation che potrebbe trascinare tutto il mondo in una guerra. È un Attacco senza precedenti". Sono le parole di Gilad Erdan, ... (ilgiornaleditalia)

Pubblicato il 15 Aprile, 2024 (Adnkronos) – ''Il regime islamico di oggi non è diverso dal terzo reich e l'Ayatollah non è diverso da Adolf Hitler''. Così Gilad Erdan, rappresentante di Israele , ... (dayitalianews)

L'Iran lancia un attacco contro Israele: il mondo reagisce - La risposta internazionale Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esercitato la sua influenza per convincere il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a non ordinare una rappresaglia

Macron: "Reazione dell'Iran sproporzionata, Israele eviti l'escalation". Lancia la tregua olimpica, "chiederò aiuto a Xi" - Il capo dell'Eliseo in un'intervista: "Abbiamo espresso la nostra condanna, siamo intervenuti a difesa israeliana su richiesta della

