Iran-Israele | Parsi a La7 | “Da Netanyahu violazione macroscopica del diritto internazionale e grave provocazione”

Meloni: Lavorare per de-escalation in Medio Oriente, condanniamo attacco Iran in Israele - (Agenzia Vista) Verona, 15 aprile 2024 "Penso che bisogna fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per evitare possibili escalation. Abbiamo ribadito con tutti i Paesi del G7 la nostra ferma ...affaritaliani

Schlein a Conte: “Rispetti la comunità del Pd, non ho bisogno di consigli per cambiare. Elettori stufi delle liti tra vicini” - "I nostri elettori sono stufi delle liti condominiali tra vicini, cercano da noi un'alternativa unitaria a questa destra" ...ilfattoquotidiano