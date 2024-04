Iran - Israele | le notizie in diretta | La Difesa israeliana | «Non c’è altra scelta che rispondere all’Iran» Netanyahu | Iran dovrà aspettare nervosamente

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ledi lunedì 15 aprile sul conflitto trae sulla guerra tra Hamas e: «Nave portoghese sequestrata per violazioni leggi marittime». Macron:ci sarà alle Olimpiadi perché non è Paese aggressore, «bisogna isolare l’e aumentare le sanzioni». Dopo l’attacco inè deciso a continuare l’azione a Gaza

Medio Oriente, Crosetto “Senza aiuti Israele non avrebbe retto attacco” - ROMA (ITALPRESS) – “Sono ormai due anni che temiamo la guerra, perchè da allora è rientrata a far parte del nostro vocabolario: si stava per aprire un nuovo fronte di guerra del quale non avevamo biso ...quotidianodigela

L’ambasciatore Iraniano: «Per noi è finita qui, ma Netanyahu rilancia lo scontro» - Reza (Iran): «Due Stati Sì se lo chiedono i palestinesi. Avevamo avvisato 72 ore prima. Se Israele risponderà, la nostra reazione sarà più dura» ...corriere

Israele vuole rispondere all’attacco dell’Iran - Lo ha confermato il capo dell'esercito israeliano, ma non è ancora chiaro come e ci sono forti pressioni da altri paesi per evitare un peggioramento del conflitto ...ilpost