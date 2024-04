Iran-Israele | il pericolo di una esaclation mondiale che gli Usa non vogliono Come e quando contrattaccherà Netanyahu?

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sono ore di riflessione per. Dopo l'attacco subito dall'sabato notte deve decidere se (e) rispondere duramente e provocare unasa escalation oppure resistere...

A due giorni dal l’attacco con cui l’Iran nella serata di sabato 13 aprile ha lanciato più di trecento tra droni e missili contro obiettivi governativi e militari israeliani, non è ancora chiaro cosa ... (linkiesta)

Il presidente francese: "Da Teheran reazione sproporzionata ad Attacco a consolato. Israele non risponda" Durante l' Attacco dell' Iran contro Israele la Francia ha '' intercettato droni su richiesta ... (sbircialanotizia)

M.O., von der Leyen: condanna G7, valutiamo sanzioni a Iran - Bruxelles, 15 apr. (askanews) – “Oggi noi, i leader del G7, abbiamo condannato con la massima fermezza l’attacco senza precedenti dell’Iran contro Israele. Esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro ...askanews

Crosetto: "Attacco dell'Iran gravissimo. Ma Israele non forzi le regole" - "L'Italia nel caso di una reazione forte starebbe dalla parte della 'comunità' internazionale. Non vogliamo una escalation che potrebbe portare a un punto di non ritorno", dice il ministro della Difes ...ilfoglio

Israele, sei ore di guerra con l’Iran sono costate oltre 1 miliardo di dollari - Intercettare i 300 missili e droni lanciati da Teheran è costato oltre 1 miliardo di dollari a Israele e Stati Uniti: una guerra con l’Iran è insostenibile per l’Occidente Una guerra tra Israele e ...money