Iran a Onu invoca diritto autodifesa | ' non avevamo scelta'

(Di lunedì 15 aprile 2024) L'"non ha avuto altrache esercitare il proprioall'". Lo ha detto l'ambasciatore di Teheran all'Onu, Saed Iravani, durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. "Il Cds ha mancato al suo dovere di mantenere la pace e la sicurezza internazionale" non condannando l'attacco israeliano del 1 aprile contro il consolatoiano a Damasco, e "in queste condizioni, la Repubblica islamica non ha avuto altrache esercitare la suaall'", ha ribadito.