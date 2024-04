Ipocondriaco fa il giro degli ospedali per fare esami gratis sotto falso nome

Ipocondriaco gira ospedali di mezza Italia per farsi esami gratis sotto falso nome: denunciato - Il 55enne di origine veneta smascherato dalla polizia in Sicilia dopo essersi presentato negli ospedali di numerose città, in sei diverse regioni e con ...fanpage

Gira gli ospedali di mezza Italia sotto falso nome per farsi ricoverare. L’incredibile storia di un Ipocondriaco veneto - Il 55enne fingeva sintomi inesistenti, convinto di avere una grave malattia. Ad incastrarlo un medico di Catania: l’uomo aveva già ‘totalizzato’ visite e ricoveri a Grosseto, Chieti, Venezia, Cremona ...quotidiano

Alla fine ci sei tu: attori e location del film in onda su Sky Cinema Family - Alla fine ci sei tu film. Un ragazzo aiuta una sua coetanea a realizzare una lista di cose da fare prima di morire.maridacaterini