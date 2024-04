Inzaghi riceve al Coni il premio Bearzot | “Ai ragazzi dico sempre di crederci”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – Il tecnico dell’Inter, Simone, ha ricevuto oggi presso il Salone d’Onore delil prestigiosoNazionale ‘Enzo’, giunto alla XIII edizione e organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc. “E’emozionante tornare a Roma, poi in una platea come questa. Sono orgoglioso dire unintitolato a– ha detto il tecnico dell’Inter -. Un pensiero aipresenti oggi, vedo le immagini die mi viene in mente quando io e mio fratello giocavamo a calcio in cameretta sperando di diventare come Paolo Rossi. Ci abbiamocreduto, mio fratello ha vinto anche un mondiale e per questo ai...