Inzaghi non seguirà le orme di Spalletti | «Scudetto tatuato? Non mi piacciono i tatuaggi»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nel post-partita di Inter-Cagliari, Simoneha parlato del deludente 2-2: «Anche stasera, come faccio di solito, non ho parlato ai ragazzi. Sapevamo di dover affrontare una squadra in salute e abbiamo sofferto le loro ripartenze. Siamo vicinissimi a un grande obiettivo ma mancano ancora i punti per la matematica. Abbiamo concesso qualcosina sul primo gol: dovevamo lavorare meglio di reparto e stringere di più. Il secondo invece è un gol casuale e alla fine abbiamo preso una ripartenza anche su nostro angolo. Di solito lavoriamo meglio sulle ripartenze degli avversari, vanno fatti i complimenti al Cagliari». L’Inter può vincere lonel derby della Madonina: «Mi è dispiaciuto non aver vinto: con questo pubblico vogliamo solo vincere e ottenere il massimo. I ragazzi questa settimana avevano lavorato benissimo. Vincere il titolo della ...

