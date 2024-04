Inzaghi l’antidivo | no al tattoo Scudetto come Pioli e Spalletti | lui la leadership ce l’ha tatuata dentro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024) “si è tatuato il tricolore? A me non piacciono i tatuaggi. Fare altro? Vedremo“, queste le parole di Simoneieri sera dopo la partita tra Inter e Cagliari, finita in parità, 2-2. L’Inter è ad un passo dallo: i nerazzurri potrebbero conquistare la certezza matematica già nella prossima giornata, in base al risultato del derby di Milano, in programma lunedì prossimo, ma il tecnico interista non sembra propenso a gesti particolarmente forti per celebrare il raggiungimento di questo splendido traguardo. Allenatori e tatuaggi Sono diversi i tecnici della Serie A, e non solo, che hanno la pelleprima edopo, i più recenti, hanno deciso di incidersi sulla pelle la vittoria dello ...