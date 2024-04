Intesa con il rettorato | si farà l’incontro su Gaza Il collettivo Rebelot scioglie l’occupazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 15 aprile 2024 – Si chiude l'occupazione alla Statale di Milano: "Abbiamo trovato un accordo", confermano dal, dopo che i manifestanti sono stati ricevuti dal rettore Elio Franzini. Chiedevano a lui e ai candidati, Marina Brambilla e Luca Solari, un incontro pubblico per discutere della "posizione dell'ateneo sul genocidio in corso a" e delle collaborazioni di ricerca con le università israeliane. Lo avranno "entro il 25 aprile" e sarà aperto a tutti. Verosimilmente si terrà a urne chiuse, quando ci sarà già il successore di Elio Franzini, che entrerà in carica ad ottobre.

