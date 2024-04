Interregionali campani Forme | medaglie e soddisfazioni per il Taekwondo Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 15 aprile 2024). Un altro weekend ricco diper il. Aglidila squadra del Maestro Fusco si confronta e primeggia in tutte le specialità confermandosi una fucina di atleti completi sia sotto il profilo tecnico sia quello più specificatamente agonistico. Si iniziava con la competizione riservata agli atleti over60, ormai agguerriti come e più dei loro colleghi più giovani. Delle 8 categorie disponibili ini ne vincevano 6 lasciando ben poco ai loro coetanei delle altre squadre. In particolare le seid’oro andavano a Nicolò Campagna, Francesco Di Puppo, Antonia Candela, Lucia Sisolfi, Vincenzo Marrocco e Emanuela Gerundo. Argento per Pasquale ...