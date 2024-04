Inter | prosegue il miglioramento di un record | quota 32

(Di lunedì 15 aprile 2024) La stagione dell’, al netto del pari casalingo di ieri contro il Cagliari, continua a somgiliare a una vera e propria cavalcata verso l’obiettivo. E proprio nel 2-2 di San Siro i nerazzurri hanno ulteriormente migliorato unstorico della Serie A. STRISCIA APERTA – Nei tantiche l’sta rompendo in questa stagione, nel 2-2 contro il Cagliari è ulteriormente migliorato un dato storico in Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno una striscia aperta da inizio campionato di trendadue gare con almeno un gol segnato. Unche la squadra di Simone Inzaghi aveva già infranto la scorsa giornata con l’1-2 ai danni dell’Udinese arrivata con le reti di Hakan Calhanoglu dal dischetto e di Davide Frattesi all’ultimo secondo. Prima dei nerazzurri, il primato apparteneva alla Juventus, ...

