Inter | ora bisogna rialzare la saracinesca | 2 5 dato da migliorare

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nelle ultime cinque gare disputate in campionato l’soltanto due volte è uscita dal campo con la porta imbattuta. Ora, in vista del finale di questa Serie A, bisognerà alzare nuovamente laquesto. DUE SU CINQUE – Nelle ultime cinque partite di campionato, l’ha fatto vedere qualche incertezza a livello difensivo. Un fattore a cui siamo poco abituati, vista la capacità difensiva mostrata dai nerazzurri in stagione, dimostrata anche dall’avere la miglior difesa della competizione (oltre, naturalmente, al miglior attacco). Tanto che la porta inviolata è arrivata in due occasioni: contro il Bologna (0-1) e l’Empoli (2-0). Insomma, un due su cinque daassolutamente, dal momento che c’è ancora un lavoro da portare a termine e uno scudetto da ...

