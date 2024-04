Inter | niente record di punti Ora Inzaghi deve vincere il derby per conquistare lo scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 14 aprile 2024 – Il Cagliari si iscrive nel registro delle squadre che hanno fattoa San Siro dopo Sassuolo, Napoli e Bologna. La squadra di Ranieri ferma l’sul 2-2 e costringe la capolista anelse vorrà fare festa contro il Milan. Non è più raggiungibile, invece, ildidella Juve e al massimo la bandapotrà arrivare a 101. Sembrava una serata in discesa al Meazza con il gol iniziale di Thuram dopo dodici minuti, ma il Cagliari ha avuto il merito di rimanere in partita, è tra le migliori in Serie A a rimontare da situazione di svantaggio, e infatti per ben due volte ha recuperato il match, prima con Shomurodov e poi con Viola, nel mezzo il rigore di Calhanoglu. Rammaricatoper il pareggio: ...