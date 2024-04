Inter | Marotta | 'Zhang proprietario perfetto | situazione economica molto tranquilla Su rinnovo Inzaghi e il mio futuro'

Calcio: Inter. Marotta "Rinnovo Inzaghi fisiologico, è bravo e vincente" - 'E' il profilo migliore che cerchiamo per il nostro presente e il nostro futuro' ROMA (ITALPRESS) - 'Inzaghi incarna il profilo perfetto del ...sport.tiscali

Calcio: Marotta, 'Inzaghi bravo e vincente, rinnovo fisiologico' - "Inzaghi per noi rappresenta il profilo migliore in assoluto, quello che cercavamo sia in fatto di qualità professionali sia umane. Abbiamo fatto questa scelta, ha dimostrato di essere non solo bravo ...ansa

Premio Bearzot, vince Simone Inzaghi: "Grande percorso, l'Inter mi ha dato tanto. Rinnovo Non ci saranno problemi" - Il tecnico dell'Inter, in attesa di giocarsi lo scudetto nel derby di Milano ... Grande soddisfazione per l'allenatore nerazzurro, accompagnato dall'amministraitre delegato del club Beppe Marotta e ...eurosport