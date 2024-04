Inter | Inzaghi | «Rinnovo? Ecco cosa posso dirvi…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le parole di Simone, allenatore dell’, in occasione del Premio Bearzot. Tutti i dettagli in merito Simone, allenatore dell’, ha parlato durante la cerimonia di consegna del premio Bearzot. PREMIO– «Per me è sempre emozionante tornare qui a Roma in una sala magnifica come questa con una grandissima platea. Ricevere un premio così prestigioso è sempre