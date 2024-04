Inter danneggiata col Cagliari | Fourneau e Var disastri! La moviola ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’è statacole a scriverlo è addirittura Tuttosport. Il quotidiano torinese, nel suo voto ad arbitroe Var, evidenzia il braccio di Lapadula sul gol di Viola.? L’ha pareggiato contro ilper 2-2, ma ha subito un grave torto. Il pari, infatti, di Viola è viziato da un evidente assist di braccio di Lapadula. Tuttosport giudica negativamente l’arbitraggio diassegnandogli un sonoro 4.5. Errore da matita blu, così come per il Var che non ha richiamato al monitor lo stesso direttore di gara. Un gravissimo errore che passerà in cavalleria perché l’è ormai ad un passo dallo scudetto, ma rimane comunque incredibile. Fonte: Tuttosport – S.P-News - ...