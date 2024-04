Inter | col Cagliari si sono perse le coperture a centrocampo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’colha mostrato un problema strutturale, che pur non incidendo nei due gol subiti ha portato problematiche che nel corso della gara sipersino acuite: la mancanza dellepreventive. PROBLEMA DIFENSIVO –non ha visto una prestazione brillante dei nerazzurri, chesembrati particolarmente svagati soprattutto in fase difensiva. I tiri subitistati dieci, di cui però ben sei nello specchio della porta. Ma il problema non è stato tanto nei numeri. I rossoblù hanno risalito il campo con troppa facilità, arrivando facilmente all’area di Sommer. E questo perché gli uomini di Inzaghi non hanno lavorato con la solita attenzione sullepreventive.PERDUTE – ...