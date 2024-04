Inter-Cagliari | le comiche | assist di braccio ma Fourneau bravo Moviola ? CdS

(Di lunedì 15 aprile 2024)è terminata 2-2 con un palese gol del pari finale viziato da undidi Lapadula per Viola.e il Var lo giudicano non punibile. E il Corriere dello Sport, nella sua, gli danno ragione.è finita 2-2, partita che si è giocata ieri sera al Meazza di Milano. L’episodio più eclatante è il palesedi Lapadula per il pareggio finale di Nicolas Viola. Il Corriere dello Sport realizza ladi ogni episodio della gara giudicando positivamente l’arbitraggio del direttore di gara, nonché del Var Di Bello. Il rigore dell’è netto: Mina la tocca con un...

Dopo il 2-2 di Inter-Cagliari , viziato dal netto assist di braccio di Lapadula per il gol di Viola, la Serie A ha un epilogo oggi con due posticipi . Così come sarà di lunedì il derby col Milan la ... (inter-news)

Inter-Milan, il derby-scudetto: come ci arrivano Inzaghi e Pioli - Basta una vittoria a Inzaghi per avere la certezza aritmetica della terza stella. Pioli ha la settimana terribile: la sfida di Europa League in rimonta con la Roma da cui dipende la stagione ...corriere

Corsport - Paura per Ndicka - Paura per N'Dicka" scrive il Corriere dello Sport quest'oggi in apertura. Udinese-Roma sospesa al 71' per un malore accusato dal difensore giallorosso Evan ...tuttojuve

Rassegna stampa: i quotidiani del 15 aprile - Visualizzazioni: 1 Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi: nei titoli campeggia la paura per N’Dicka durante Udinese-Roma, poi ristabilitosi in ospedale.calciostyle