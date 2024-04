Inter | 90 minuti per chiudere un cerchio Inzaghi non dimentichi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’ha 90perdefinitivamente ilcontro il Milan. Tra sette giorni c’è l’appuntamento con la storia, Simonenonnulla. RICORDI – Sfottò, striscioni durante la sfilata, mesi e mesi di ironia su ciò che è successo due anni fa. Simonenon deve assolutamente dimenticare tutto questo, perché il suo appuntamento con la storia c’è già stato al suo primo anno da allenatore dell’. In quella situazione chiuse con 84 punti, lasciando al Milan il diciannovesimo scudetto. Quella stagione è costata tanto all’allenatore, soprattutto in termini di fiducia dall’ambiente. I tifosi non hanno più creduto in lui, la dirigenza ha scricchiolato anche l’anno dopo. VENDETTA – Il 22 aprile dalle ore 20.45 si può ...