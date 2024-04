Insulti razzisti | offese | lancio di sassi Al campo sportivo arriva la polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Prato, 15 aprile 2024 – “Il calcio deve rimanere calcio. Non è possibile assistere a episodi di violenza durante e al termine di una partita fra ragazzi, conrazziali,diverso l’area spogliatoi e arbitro e squadra ospite scortati all’uscita dalle forze dell’ordine. Ho presentato un esposto alla procura federale e alla Figc provinciale per denunciare quanto accaduto". A parlare è il presidente dello Jolo Calcio, Gianrico Antoni, protagonista suo malgrado con la squadra dei Giovanissimi Provinciali (Under 15) di una brutta pagina, a quanto riferito da alcuni dei presenti, che poco ha a che vedere con lo sport. La squadra pratese, impegnata sabato scorso suldell’Isolotto in una partita importante per tentare di agganciare il terzo posto in classifica, al termine di 90’ combattuti è stata ...