Inseguita alla stazione Giovane aiutata dai militari

(Di lunedì 15 aprile 2024) Prato, 15 aprile 2024 – Nel 2024 succede ancora che una ragazza non possa vestirsi come preferisce senza avere la paura di essere molestata verbalmente. Accade un po’ ovunque in Italia, purtroppo, e stavolta è capitato a unadi Prato nella serata di sabato. "Stavo andando allecentrale, da sola e vestita in maniera elegante perché dovevo prendere il treno per andare a cena. Erano le 20 e c’era poca gente. Quando sono arrivata, due stranieri si sono avvicinati e hanno cominciato a fissarmi e a fare degli apprezzamenti poco simpatici – la testimonianza dellache ha postato anche una storia su Instagram – Visto che continuavano a guardarmi ho detto loro di smetterla, ma la situazione non è cambiata. Insistevano. Allora ho tirato dritto per comprare il biglietto e loro mi hanno seguita, venendo nel corridoio che ...