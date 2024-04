Infortunio Wojciech Szcz?sny | doppia frattura al naso | come sta e quando torna in campo

(Di lunedì 15 aprile 2024) La gomitata in pieno volto rimediata da Adam Masina gli è costata ladelle ossa nasali: nonostante questo,Szcz?sny è rimasto interminando la partita. Il portiere della Juventus, infortunatosi durante il derby Torino-Juventus terminato 0 a 0 sabato 13 aprile, è già stato sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione della. Lo ha riportato il club bianconero sul suo sito ufficiale. Szcz?sny è stato operato dal dottor Libero Tubino, alla presenza del medico sociale Marco Freschi, all’ospedale di Chivasso. Il polacco è già stato dimesso. Resta ora da capirepotràre a difendere i pali della Juventus. Szcz?sny non sarà sicuramente inper la partita di venerdì 19 aprile contro il Cagliari, gara ...

