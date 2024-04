Industria | Intesa Sp | ' in 2025 prevista graduale accelerazione crescita distretti'

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Sul finire del 2023, quando alle porte dell'Europa è iniziata una nuova guerra tra Israele e Hamas che, al pari di quella in Ucraina, è tuttora in corso, il quadro geo-politico internazionale si è ulteriormente deteriorato. Tra gli elementi di incertezza che caratterizzano l'attuale scenario vi sono anche le prossime elezioni in Europa e negli Stati Uniti. Ciononostante, il tessuto produttivo italiano ha le risorse per affrontare questa fase complessa, grazie soprattutto a un poderoso processo di riposizionamento strategico che ha visto crescere gli investimenti italiani in macchinari, mezzi di trasporto e Ict del 29,3% tra il 2016 e il 2023 a prezzi costanti e, al contempo, salire significativamente il grado di patrimonializzazione delle imprese". Questa la fotografia scattata dal rapporto annuale diSanpaolo dedicato ...

Intesa Sanpaolo presenta il Rapporto sui distretti Industriali: fatturato in crescita del 20 per cento rispetto al 2019 - Intesa Sanpaolo ha presentato la sedicesima edizione del Rapporto annuale sui distretti Industriali: quadro confortante per l'Italia tra patrimonializzazione record e fatturato in crescita.lettera43

