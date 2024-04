A Palazzo di Governo, presieduto dal prefetto di Napoli , Michele di Bari, si è tenuto un incontro per la definizione di un verbale d’ intesa per interventi relativi alla sicurezza urbana ed allo ... (ildenaro)

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Sul finire del 2023, quando alle porte dell'Europa è iniziata una nuova guerra tra Israele e Hamas che, al pari di quella in Ucraina, è tuttora in corso, il quadro ... (liberoquotidiano)

Industria: Intesa Sp, 'distretti campioni del made in Italy, patrimonializzazione record' - Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Il fatturato delle imprese distrettuali, dopo il balzo registrato nel biennio 2021-22, è stimato aver mostrato un lieve incremento nel 2023 (+0,8% a prezzi correnti), col ...lagazzettadelmezzogiorno

Industria: Intesa Sp, 'in 2025 prevista graduale accelerazione crescita distretti' - Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Sul finire del 2023, quando alle porte dell’Europa è iniziata una nuova guerra tra Israele e Hamas che, al pari di quella in Ucraina, è tuttora in corso, il quadro geo-p ...lanuovasardegna

Intesa Sanpaolo presenta il Rapporto sui distretti Industriali: fatturato in crescita del 20 per cento rispetto al 2019 - Intesa Sanpaolo ha presentato la sedicesima edizione del Rapporto annuale sui distretti Industriali: quadro confortante per l'Italia tra patrimonializzazione record e fatturato in crescita.lettera43