Indiani deve battere la Torres Torna Pattarello per l’assalto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) di Luca Amorosi Tre punti per partecipare ai playoff. I risultati delle partite del girone B disputate ieri hanno certificato che con la vittoria l’ metterebbe sette punti tra sé e le inseguitrici attualmente fuori dal decimo posto, distanza che sarebbe incolmabile a due giornate dal termine. Lucchese e Pineto, infatti, hanno entrambe perso e sono rimaste al palo, a quattro lunghezze dal Cavallino. L’occasione, insomma, è di quelle da non lasciar scappare, anche se al Comunale arriva laseconda. Non facile, di contro, la rincorsa a un posizionamento che permetta di disputare il primo turno in casa con due risultati su tre a disposizione: Pescara e Juventus Next Gen hanno vinto contro Olbia e Pineto e hanno allungato. Il sesto e settimo posto, occupati da abruzzesi e piemontesi, distano ora quattro e tre punti. Vista la situazione, quindi, tutto lascia pensare ...