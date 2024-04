Indagine anti-terrorismo | arrestati tre adolescenti tra i 15 e i 18 anni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nel corso di un’contro ilsono statitre ragazzi di cui due minorenni, protagonisti di un piano internazionale Caso sconvolgente in Svizzera, dove lo scorso 13 aprile sono statidue ragazzi minorenni e uno appena maggiorenne perché sospettati di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione terroristica e di atti preparatori in vista di un omicidio premeditato. Il riferimento sarebbe in particolar modo l’organizzazione dello Stato Islamico, conosciuta da tutti come Isis. Secondo quanto riportano i media locali, più dettagliatamente, le autorità avrebbero ricevuto delle segnalazioni che li presenterebbero come possibili pianificatori di attentati con esplosivi. Tra i giovani in questione sarebbe presente anche un italiano di soli sedici, fermato in compagnia ...