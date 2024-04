Incubi che stanno materializzandosi quasi dovunque 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nonostante ieri sia stata una giornata con caratteristiche estive, per gli italiani e non solo per loro, il giorno si è presentato come lo si aspettava. Per di pìù quelle stesse persone erano andate a dormire più che scosse per il fatto di sangue che era accaduto a Sidney. Ciò che continua a tenere in allarme buona parte dell’umanità e a farla sentire più che mai in pericolo serio e quindi vulnerabile, è quanto sia facile compiere una strage dovunque nel mondo, anche a costo della fine di chi l’ha eseguita. Spesso è motivata da fanatismo religioso o è messa in atto da uno o più soggetti affetti da disturbi forti della psiche. Quanto appena tratteggiato è un’aggressione più che patologica, in grado di disturbare anche il sonno di un ghiro. Ogni volta che si verifica un incidente del genere appena citato, esso è presentato come un episodio isolato e, con molto ottimismo, limitato a se ...