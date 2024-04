Incidente sulla tangenziale est a Milano | un camion si ribalta e perde gasolio Rallentamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 –A51, nel tratto diEst all'altezza dell'uscita di Cologno. L'autista di un mezzo che trasportavaavrebbe perso il controllo del mezzo,ndosi e causando la fuoriuscita di parecchi litri di carburante. L'è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Immediato l'arrivo dei soccorritori di Areu, che hanno poi accompagnato l'autista, un uomo di 43 anni, in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Nessun altro è rimasto coinvolto. Intervenuti i vigili del fuoco del Comando di via Messina con due squadre tra cui il Nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) per mettere in sicurezza il tratto e rimuovere il- ancora sul posto -. In azione anche gli agenti della Polstrada, ...