Incidente sulla A22 | auto con roulotte ferma a bordo strada investita da un tir | gravissimo 22enne

Morti sul lavoro a Suviana, incontro tra sindaci ed Enel: "Non abbandoneremo il territorio" - I vertici dell'azienda hanno rassicurato i primi cittadini: "Resteremo vicino alla famiglie delle vittime, continueremo ad investire sulla centrale" ...rainews

Treviso, l'ex sindaco Gentilini investe una passante sulle strisce - Viaggiava a non più di 10 chilometri all'ora, ma ha urtato la donna, facendola finire a terra. All’Incidente hanno assistito diversi passanti che hanno prestato soccorso alla passante ...tg24.sky

Travolse e uccise il 22enne Domenico Antinori sulla Braccianese: pena sospesa e patente ritirata per 3 anni - Un anno e due mesi con pena sospesa e revoca della patente per 3 anni è la condanna per l'automobilista, che ha tavolto Domenico Antinori, morto in moto ...fanpage