Incidente per Nelly Furtado | caduta di faccia sul parco del Coachella durante l' esibizione - VIDEO

Lutto nella musica casertana. Il rapper DirtyGun è morto in un incidente stradale a Capua (Caserta). Francesco Natale, in arte DirtyGun , 30 anni, ha perso la vita nella notte mentre rincasava. Il ... (laprimapagina)

Piccolo imprevisto per Fedez , che si trova a Los Angeles per il festival Coachella. Il rapper, infatti, come mostrato da lui stesso sui social, si sarebbe fatto male alla caviglia . Pare fosse di ... (liberoquotidiano)

Dopo l'Incidente in A22 camionista denunciato per contrabbando di carburante - Il controllo della guardia di finanza di Bressanone scattato dopo un Incidente avvenuto l'11 aprile sull'autostrada del Brennero. Per non pagare le accise, documenti non corretti ...rainews

Carabinieri morti in un Incidente a Salerno, deceduto anche l’anziano coinvolto nello scontro - E' morto anche Cosimo Filantropia, il pensionato di 75 anni di Campagna, nel Salernitano, coinvolto nel tragico Incidente sulla strada statale in cui hanno perso la vita i due carabinieri pugliesi ...tg.la7

Carabinieri morti, terza vittima. L'anziano non ce l'ha fatta - Dopo l'Incidente stradale avvenuto a Campagna la sera del 6 aprile, in cui avevano perso la vita i due militari, le condizioni del 75enne alla guida di una Punto erano subito apparse gravi. È morto in ...gazzetta