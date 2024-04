Incidente a Forlì | ex imprenditore muore al volante della sua auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Tragediastrada verso le 17.30 sulla circonvallazionevia Emilia di Forlimpopoli, di fronte al nuovo stabilimento dell’azienda Brn. Dante Boattini, 83 anni, residente a Forlimpopoli, è morto sul colpo a bordo dell’su cui viaggiava dopo un violentissimo scontro con un’Alfa guidata da un 31enne residente a Predappio, che ha riportato lievi ferite. Per l’83enne, ex, non c’è stato nulla da fare. Vano è stato anche l’immediato soccorso prestato del personale di un’ambulanza del 118 che si trovava nei paraggi. Ancora in fase di accertamento la meccanica dello schianto, al vaglio degli inquirenti, giunti sul posto per le indagini e per regolare il transito dei veicoli dell’asse viario, a quell’ora particolarmente intenso. Secondo una prima ...