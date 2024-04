(Di lunedì 15 aprile 2024) Le fiamme di unhanno avvolto lo scantinato di unain via Val Saisera, a. Quindicisono rimastee una è in

Un Incendio in una ditta di decorazioni ha impegnato diverse squadre dei Vigili del fuoco questa notte a Lentate sul Seveso. L’allarme è scattato poco dopo l’1,30 in Viale Italia. Sul posto sono ... (ilnotiziario)

Brembio (Lodi) – Potrebbe essere dolo so il furioso incendio che ha mandato in fumo questo pomeriggio una ventina di rotoballe all'interno della cascina San Michele, in territorio di Brembio . La ... (ilgiorno)

Un Incendio in un condominio a Udine , in via Val Saisera , avrebbe causato diversi intossicati : una donna sarebbe in gravi condizioni (notizie.virgilio)

Incendio in un condominio a Udine, cinque persone intossicate: una è grave - UDINE. Cinque persone intossicate, una è ricoverata in gravi condizioni. È il bilancio dell’Incendio scoppiato, poco dopo le 8.30 di lunedì 15 aprile, in un condominio in via Val Saisera, a Udine. Una ...messaggeroveneto.gelocal

Incendio in una palazzina di Udine, 15 persone intossicate: una ricoverata in gravi condizioni - Le fiamme di un Incendio hanno avvolto lo scantinato di una palazzina in via Val Saisera, a Udine. Quindici persone sono rimaste intossicate e una è in gravi condizioni.fanpage

Udine. Incendio in una palazzina: cinque intossicati, una persona grave. Condominio evacuato - UDINE - Incendio nella mattina di lunedì 15 aprile in via Val Saisera a Udine: cinque persone intossicate, uno degli intossicati sarebbe in gravi condizioni, è stato portato in codice rosso in ...ilgazzettino