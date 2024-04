Incendio a Udine con fiamme in un condominio in via Val Saisera | grave una donna | diversi intossicati

(Di lunedì 15 aprile 2024) Unin un, in via Val, avrebbe causato: unasarebbe in gravi condizioni

Bologna, 4 febbraio 2024 - Incendio in alta quota in pieno inverno. Succede sul Monte Cusna , dove dal tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme che stanno ... (ilrestodelcarlino)

Paura in un condominio a Udine, scoppia l’Incendio: 15 intossicati, grave una donna - Udine. Questa mattina lunedì 15 aprile 2024 un Incendio si è scatenato in via Val Saisera, causando serie conseguenze per alcuni residenti. Il fumo denso ha portato all'intossicazione di 15 individui ...nordest24

Incendio in un condominio a Udine, cinque persone intossicate: una è grave - Udine. Cinque persone intossicate, una è ricoverata in gravi condizioni. È il bilancio dell’Incendio scoppiato, poco dopo le 8.30 di lunedì 15 aprile, in un condominio in via Val Saisera, a Udine. Una ...messaggeroveneto.gelocal

Udine. Incendio in una palazzina: cinque intossicati, una persona grave. Condominio evacuato - Udine - Incendio nella mattina di lunedì 15 aprile in via Val Saisera a Udine: cinque persone intossicate, uno degli intossicati sarebbe in gravi condizioni, è stato portato in codice rosso in ...ilgazzettino