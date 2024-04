In una scuola di Bari | il bar viene gestito da studenti con disabilità

Tra i tanti ballerini che sono passati dalla scuola di Amici in questi anni, molti di loro dopo l’esperienza all’interno del talent show sono riusciti a costruirsi una brillante carriera, non solo ... (isaechia)

Tra i tanti ballerini che sono passati dalla scuola di Amici in questi anni, molti di loro dopo l’esperienza all’interno del talent show sono riusciti a costruirsi una brillante carriera, non solo ... (isaechia)

"Il provvedimento è in dirittura d'arrivo. Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato". L'articolo Valditara: “Non sarà più possibile ... (orizzontescuola)