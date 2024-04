In scena “Leviatano” di Riccardo Tabilio dal 24 aprile al 5 maggio al Teatro Trastevere

(Di lunedì 15 aprile 2024)dicon Diego Migeni, Stefano Patti, Gioele Rotini regia dramaturg Alessandro De Feo assistente alla regia Davide Montalbano direzione tecnica disegno luci Matteo Ziglio DAL 24AL 5TRATEVERE-ROMA Approda al, dal 24al 5di, con Diego Migeni, Stefano Patti e Gioele Rotini, diretto da Alessandro De Feo. Nel 1995 McArthur Wheeler, un cittadino statunitense senza precedenti penali, decide di rapinare una banca della sua città, in pieno giorno, a volto scoperto. L’ episodio ha ispirato una ricerca scientifica sulla stupidità umana, condotto da due studiosi ...

Novoli: 'Il viaggio dei bambini' Stasera: ... lo spettacolo scritto da Giorgia Salicandro e diretto dal regista Tonio De Nitto vede in scena ... Leviatano, essere demoniaco - e del Dragùa, il bambino eletto, nato per combattere e sconfiggere ...

'Il viaggio dei bambini': a 27 anni dalla tragedia 'Ballata per la Kater I Rades': Lo spettacolo sarà in scena mercoledì 27 marzo (ore 21:00 - ingresso 8 euro) al Teatro Comunale di ... Leviatano, essere demoniaco - e del Dragùa, il bambino eletto, nato per combattere e sconfiggere ...