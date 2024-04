In pochi minuti | de-escalation lontana? Il timore di Lucio Caracciolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) A Otto e mezzo, il programma di approfondimento giornalistico che va in onda tutte le sere su La7, non si è potuto non parlare delle tensioni che stanno lacerando gli equilibri in Medio Oriente. Da quando l'Iran, sabato scorso, ha attaccato Israele, si teme un allargamento del conflitto. Ipotesi, questa, che lascia credere addirittura che sia possibile una nuova guerra mondiale. Ma come stanno veramente le cose? Fonti Usa hanno fatto sapere che la risposta di Tel Aviv a Teheran potrebbe essere imminente., esperto di geopolitica, ha offerto la sua versione dei fatti. "È la prima volta che l'Iran attacca direttamente lo Stato ebraico. Israele ha detto che risponderà a questo attacco, ma senza voler scatenare una guerra più ampia in Medio Oriente. Secondo te risponderà anche se gli americani hanno detto che non parteciperanno a un attacco ...