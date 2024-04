In Niger arrivati gli istruttori militari russi | il ruolo dell’Italia nell’ex colonia francese e le possibili conseguenze

(Di lunedì 15 aprile 2024) Glisono, nei giorni scorsi, ina bordo di un aereo carico di rifornimenti, per rinforzare la cooperazione difensiva con la strategica nazione del Sahel. Lo sbarco equivale a un significativo passaggio di consegne tra le forzefrancesi, cacciate dal Paese in seguito al colpo di Stato militare del 2023 e le forze armate di Mosca, che ha espanso la propria sfera d’influenza nel Sahel a discapito di quella dell’Occidente. L’ex, settimo produttore di uranio al mondo e tra i principali fornitori di questa risorse all’Unione Europea, ha scelto di puntare sulle forze del Cremlino per provare a sconfiggere l’insurrezione islamica che, da anni, devasta la regione del ...

