IN – Inter-Torino | quale data di calendario? Una richiesta possibile

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’si avvicina sempre di più allo scudetto della seconda stella che, com’è giusto che sia, vedrebbe diversi giorni di festa a Milano. Intanto Inzaghi e la squadra proveranno a sfruttare il primo match-point, ovvero il derby con il Milan in programma lunedì 22 aprile. Qualora non dovesse arrivare la vittoria, il club nerazzurro ha intenzione di chiedere un orario preciso per la sfida con il: di seguito quanto rivelato da Gian Luca Rossi durante la diretta diNos su-News Web TV PIANI – L’dopo il 2-2 con il Cagliari potrebbe laurearsi Campione d’Italia battendo il Milan nel derby in programma eccezionalmente di lunedì (22 aprile). Qualora non dovesse arrivare la vittoria, chiaramente il discorso slitterebbe e la società nerazzurra sta già pensando a come gestire tutto al ...