(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) –, la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, ex Engie EPS) dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, è stata selezionata per la terza volta dall'Unione Europea, nell'ambito del programma CEF Transport – Alternative Fuel Infrastructure Facility (“AFIF”), il programma di finanziamento a sostegno dell'infrastruttura di trasporto europea, giunto al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?

(Adnkronos) – Atlante , la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, ex Engie EPS) dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, è stata selezionata per la terza volta ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Atlante , la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, ex Engie EPS) dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, è stata selezionata per la terza volta ... (corrieretoscano)

X-Men ’97, “Ricordalo”: le Nozze Rosse della Marvel - Non è per amore di iperbole che abbiamo definito Ricordami, quinto episodio di X-Men '97, le “Nozze Rosse” della Marvel ...badtaste

Undawn, Will Smith e la storia di un gioco mobile tripla A che non è diventato leggenda - Un progetto ambizioso, un testimonial celebre e un team esperto non sono bastati a rendere Undawn un successo: vi raccontiamo la storia del gioco che non è leggenda.multiplayer

In arrivo nuovi fondi per Atlante - Atlante, la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, ex Engie EPS) dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, è stata selezionata per la terza volta dall'Unione Europea, nell ...adnkronos