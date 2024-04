Impianto di Polverosa | cantieri al via

(Di lunedì 15 aprile 2024) Affidati i lavori per gli interventi previsti sulla struttura polivalente del circolo di, un investimento pari a 85mila euro, che prevede la realizzazione del basamento per la nuova tribuna e nuovi locali che ospiteranno, tra l’altro, i servizi igienici. Il progetto definitivo, stilato dallo studio Progekta di Albinia, prevede, come spiegano il sindaco Andrea Casamenti (nella foto) e il consigliere delegato Roberto Berardi "la realizzazione del basamento per una nuova tribuna prefabbricata a servizio del campo di calcio e la demolizione dell’attuale bagno che si trova accanto al fabbricato principale della struttura polivalente al fine di costruire una nuova struttura in muratura che ospiterà un disimpegno, due servizi igienici che possono accogliere anche le persone diversamente abili e un piccolo locale di servizio". All’interno della nuova struttura ...

