Il Tau cala il tris e vola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) TAU ALTOPASCIO 2 PONSACCO 1 TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Vellutini, Quilici (41’ st Jokovic), Biagioni, Meucci, Alessio (29’ pt Perillo), Bruzzo, Bruno (31’ st Piccini), Andolfi, Odianose (27’ st Malva), Noccioli (20’ st Manetti). All.: Venturi. PONSACCO: Fontanelli, Bardini (13’ st Nieri), Panattoni, Grea, Brondi, Sivieri (13’ st Milli), Bologna (35’ st Matteoli), Regoli, De Vito (21’ st Pellegrini), Borselli, Fischer (22’ st Italiano). All.: Bozzi. Arbitro: Saccà di Messina. Reti: 16’ e 17’ pt Noccioli; 26’ pt Bologna. Note: ammoniti Odianose e Bruzzo. ALTOPASCIO - Terzo successo casalingo consecutivo per un Tau che approda al quarto posto in classifica, scavalca il Livorno e distanzia di quattro lunghezze il Seravezza, ora sesto, in chiave play-off, per i quali l’ultimo posto utile è il quinto. I conti tornano agli amaranto che, però, hanno sofferto molto nel finale, tanto ...